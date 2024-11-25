عجلة من المثنى تنقلب في نهر بالديوانية وتقتل وتصيب 4 اشخاص

نيوز-محليات





افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمصرع واصابة 4 اشخاص بحادث سير أدى لانقلاب وسقوطها في النهر بمنطقة غماس في .

وقال للسومرية نيوز، ان "شخصين اثنين لقيا مصرعهما وأصيب اثنان اخران نتيجة تعرضهم الى حادث انقلاب عجلتهم وسقوطها في نهر الحفار بمنطقة غماس في الديوانية"، الى ان "المتوفين والمصابين من اهالي المثنى".

