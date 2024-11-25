التواصل الاجتماعي منشغل منذ الصباح.. ما قصة اعتقال "شبكة إسرائيليين" في كركوك؟

ورصدت نيوز، صورا لجوازات سفر إسرائيلية لشخصين من مواليد 2001 و2022، يدعى شوسين باهمان، والأخر بيتشادزا أريك.وتظهر ان تاريخ استخراج الجوازات في أواخر 2023، وقامت بمقارنة صور الجوازات المنشورة مع جوازات إسرائيلية اصلية وتبيّن انها متطابقة بالفعل.ويعد اسم "باهمان" اسمًا مستخدمًا وشائعا في كردستان، ما يوحي الى إمكانية ان يكون احد الأشخاص كردي أساسا لكنه يحمل جواز سفر إسرائيلي، فيما يتضح أساسا ان ملامح الشخصين ملامح عراقية نوعا ما.وذهبت المعلومات المتداولة الى ان الأشخاص لديهم "مهام تجسسية" او تصوير حساسة، لكن لم يتسن للسومرية نيوز التأكد من أيٍ من المعلومات المتداولة سواء عن اعتقال إسرائيليين في كركوك، او حقيقة جوازات السفر، او المعلومات الأخرى المرتبطة بطبيعة هؤلاء الأشخاص وسبب تواجدهم في العراق في حال صحت رواية اعتقالهم.وتعمل نيوز، على التواصل مع الأجهزة الأمنية المعنية لغرض التحقق من الخبر ونشر أي تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية.وتشير المعلومات الأولية الى ان الجوازات مزورة وتم اعتقال الشخصين في مطار .