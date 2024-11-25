ظاهرة تتزايد... وحالات "قتل" تسجل على انها انتحار!

الانـتحار الخيار الذي يلجأ إليه بعض الشباب للهروب من مصاعب الحياة. وقد سجلت هذه الظاهرة أرقامًا مقلقة في السنوات الأخيرة. ويعزو الشباب أنفسهم الأسباب إلى عدة عوامل متشابكة.ناشطون يكشفون حقائق صادمة عن هذه الظاهرة. شاهدوا هذا التقرير من السومرية!