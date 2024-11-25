تحذير خطير وعاجل للعراق: يجب التحرك فورا

نيوز – محلي

أعلنت السفيرة الأمريكية لدى ألينا رومانسكي، انها اوصلت التحذير الإسرائيلي الشديد للعراق.

وقالت رومانوسكي، خلال طاولة مستديرة لعدد من وسائل الإعلام إن "الاسرائيليين وجهوا تحذيرات وتنبيهات للحكومة العراقية تخص الفصائل المسلحة في العراق"، مبينة ان "هذه الفصائل هي من بدأت في الاعتداء على إسرائيل".

وأضافت "على حكومة أن تسيطر على هذه الفصائل"، لافتة الى ان "اسرائيل سترد على اي اعتداء من أي مكان".

وأشارت إلى أن "الولايات الأمريكية شجعت الحكومة العراقية لمنع الاعتداءات من الأراضي العراقية ضد أي دولة"، موضحة انه "ليس من مصلحة الانخراط بالصراع الإقليمي بالمطلق".

ولفتت إلى أن الولايات "ترحب ببيان السيد السيستاني الذي صدر في الأسابيع الماضية والذي ركز في نقاطه على عدم التدخل الأجنبي لجميع الأوجه ومن قبل الجميع أيا كان هذا التدخل وفرض وحصر السلاح في يد ومكافحة الفساد، بالاضافة الى جهود الحكومة العراقية في هذا المجال".

وأشارت إلى أن "السيد السيستاني أيضا عزز هذا في بيانه وكان واضحا جدا، أن الحكومة والشعب لا يريدون الدخول في الصراع".