بغداد.. حجز عجلات ودراجات نارية مخالفة والإطاحة بـ13 متهما

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، ان "مفارزنا القت القبض على (١٣) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة ضبط بحوزة اثنين منهم (أختام مزورة) وآخر يحمل(١٥) ماستر بدون تخويل".وأشارت الى انه "تم ضبط (٥) مسدسات و (٣) بنادق، بالإضافة إلى مواد مخدرة واجهزة تعاطيها"، مبينة انه "تم حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية".وتأتي هذه الواجبات من خلال نصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" في جانبي والرصافة، وفقا للبيان.