على خلفية تسجيل مسرّب.. أمر قضائي بتوقيف يزن مشعان الجبوري

وقال في تصريح لـ نيوز، انه "صدر امر قضائي بتوقيف يزن على خلفية تسجيل مسرب".وأضاف: "التسجيل المسرب ليزن مشعان، كان يتحدث فيه عن عمولات مالية وصفقات فساد".وكان قد رد قبل يومين على التسريب الصوتي، المنسوب له، معلناً استعداده للتحقيق وفحص البصمة الصوتية المتداولة مع صوته، مشدداً على أن الصوت المتداول مفبرك، من قبل جهات لديها خلافات سياسية مع الحكومة، مؤكداً أنه لا يمتلك أي منصب في الحكومة.