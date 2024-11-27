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"المخلب – القفل" تطهر جبهة زاب في العراق

أمن

2024-11-27 | 11:57
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;المخلب – القفل&quot; تطهر جبهة زاب في العراق
1,964 مشاهدة

السومرية نيوز – امني
أعلنت تركيا تطهير مناطق في شمال العراق من مسلحي حزب العمال الكردستاني، وأكدت أنقرة أن علاقاتها بالعراق تحسنت في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن "العلاقة بالجار العراق تحسنت بشكل كبير في المدة الأخيرة؛ مما جعل مهمة مكافحة الإرهاب أكثر فاعلية".
 
وأضاف غولر، في كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الدفاع لعام 2025 بلجنة الخطة والموازنة في البرلمان التركي، إن "تركيا بدأت اتخاذ خطوات ملموسة مع العراق في إطار مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب، الموقعة بين البلدين في آب الماضي".
 
وتابع: "وبالمثل نتعاون، بشكل وثيق، مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق لضمان السلام في المنطقة، ولإنهاء وجود التنظيم الإرهابي (حزب العمال الكردستاني)".
 
وذكر غولر أن "القوات التركية أغلقت جبهة زاب في شمال العراق بعد تطهيرها من مسلحي العمال الكردستاني ضمن عملية المخلب - القفل، المستمرة منذ نيسان 2022"، لافتا الى ان "أنشطتنا في المنطقة مستمرة بالوتيرة والتصميم نفسيهما (...) حرب تركيا ضد الإرهاب ستستمر دون هوادة حتى يختفي الإرهابيون الدمويون من هذه الجغرافيا".
 
وتسبب الصراع المسلح بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي، طيلة العقود الأربعة الماضية، في تهجير سكان 800 قرية، وسقوط مئات الضحايا من المدنيين بإقليم كردستان العراق شمال البلاد.
 
كذلك، تسببت العمليات العسكرية التركية في خلافات بين بغداد وأنقرة على مدى سنوات، حيث عدّها العراق انتهاكاً لسيادته، بينما تمسكت تركيا بأنها ضرورية لحماية أمنها وشعبها، وبأنها تنفذها في إطار القانون الدولي وحق الدفاع المشروع عن النفس.
 
وشهدت العلاقات بين البلدين الجارين تحسناً منذ العام الماضي، وأجريا جولات من المحادثات رفيعة المستوى بشأن القضايا الأمنية والتنموية وقضايا المياه والطاقة والتعاون في مشروع طريق التنمية.
 
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال زيارته بغداد في نيسان الماضي، أن العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة جديدة.
 
وصنف العراق، قبيل زيارة إردوغان، حزب العمال الكردستاني تنظيماً محظوراً، لكن تركيا ترغب في إعلانه "منظمة إرهابية" من جانب بغداد.
 
ولفت غولر إلى أن "البيئة الأمنية في المنطقة باتت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، والعالم يمر بفترة حساسة يهتز فيها ميزان القوى الدولي، وتزداد الصراعات على النفوذ، وتتصاعد فيها التوترات الجيوسياسية".
 
وأكد الحاجة الماسة إلى "هيكل دفاعي قوي من أجل التعامل بفاعلية مع جميع التهديدات التي تحيط بتركيا"، مشدداً على أن القوات التركية "ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد".
 
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 10 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق بشمال العراق.
 
وقالت الوزارة، في بيان، إنه قُضي على هذه العناصر في عمليات للقوات التركية بمناطق كارة وهاكورك ومتينا في شمال العراق.
 
وشددت على أن "مكافحة التنظيمات الإرهابية ستستمر أينما وُجدت، حتى القضاء على آخر إرهابي".

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