تدمير مضافات إرهابية بضربات جوية في الانبار

وذكرت القيادة في بيان، "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، لملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات الإرهابية، وفي عملية نوعية تؤكد العالي والتعاون المثمر بين والتحقيقات الاتحادية في وجهاز مكافحة الإرهاب وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، فقد تم رصد وتشخيص (6) مضافات تتواجد فيها مفارز الخائبة المهزومة في وادي حوران ضمن قاطع قيادة عمليات الانبار".وأضاف البيان، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ضربات استهدفت خلالها هذه المضافات ما أدى الى تدميرها بالكامل".