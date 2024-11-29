سوريا تشتعل والمعارك تقترب.. العراق يتأهب والحدود "تحت السيطرة"

التصعيد الجاري في يأتي بعد فترة من الهدوء النسبي، إذ تؤكد تقارير أن الاشتباكات العنيفة ما تزال مستمرة وسط مساع لقوى المعارضة بالسيطرة على حلب، وإذا حدث ذلك فإن المعادلة الإقليمية ستشهد تحولاً جذرياً قد يتجاوز الحدود السورية ليؤثر على دول الجوار، وفي مقدمتها بكل تأكيد.*دخول أول أحياء حلبأعلنت المعارضة السورية المسلحة أنها دخلت اليوم أول أحياء حلب، بعد أن سيطرت على ريفها بالكامل إثر معارك ضارية مع قوات النظام السوري وحلفائها.وقالت العمليات العسكرية التابعة للمعارضة المسلحة إن مقاتليها سيطروا على مركز البحوث العملية في حلب الجديدة.وأضافت أن "الفصائل المشاركة في الهجوم باتت تبعد كيلومترين فقط عن وسط حلب".وتشارك في العملية فصائل عدة، بينها هيئة تحرير الشام وأخرى من الوطني السوري التابع للمعارضة.ويأتي هذا التطور في اليوم الثالث لمعركة "ردع العدوان" التي أطلقتها المعارضة السورية المسلحة، ردا على ما قالت إنها اعتداءات متصاعدة وحشود للنظام لمهاجمة معاقلها.*تعزيزات عسكريةمن جهته، قال مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية إن تعزيزات من السوري وصلت إلى حلب.وأضاف المصدر أن معارك واشتباكات عنيفة تجري غرب حلب، مؤكدا أن القتال لم يصل إلى حدود المدينة.وفي السياق، قال التلفزيون السوري إن مجموعات مسلحة تستهدف بالقذائف أحياء في نبّل والزهراء بريف حلب الشمالي.*سيطرة كاملةوبالتوازي مع تقدمهم نحو حلب من جهة الغرب، شن مقاتلو المعارضة هجمات بالريف الجنوبي وسيطروا على بلدات بينها الحاضر.وفجر اليوم، أعلن المقدم حسن عبد الغني المتحدث باسم العمليات العسكرية في المعارضة المسلحة أن قواتهم سيطرت على ريف حلب بالكامل، بعد معارك ضارية مع قوات النظام السوري استمرت 36 ساعة.وأضاف عبد الغني أن قوات المعارضة "حررت" بلدة كفر حلب الإستراتيجية غرب حلب، كما أعلنت العمليات العسكرية السيطرة على مواقع إستراتيجية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.وكانت الفصائل السورية المسلحة سيطرت قبل ذلك على مقر الفوج 46 وبلدة خان العسل الإستراتيجية وعشرات البلدات والقرى الأخرى، كما هاجمت مطار النيرب شرقي حلب حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.*انتهاك للسيادةومع تسارع التطورات الميدانية، اعتبرت الرئاسة الروسية أن ما يجري في حلب انتهاك لسيادة .ودعا الكرملين النظام السوري لاستعادة ما وصفه بالنظام الدستوري في المنطقة في أسرع وقت ممكن.وفي طهران، ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بما اعتبره انتهاكا لاتفاقية خفض التصعيد شمالي .وقال بقائي إن الهجوم الذي تشنه -ما سماها- الجماعات الإرهابية في "جزء من المخطط الشرير للكيان الصهيوني الإرهابي وأميركا لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا".*المخاوف العراقيةالمخاوف في تكمن من احتمال تسلل مسلحين عبر الحدود المشتركة، وهو ما يعيد إلى الأذهان حقبة صعود تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014، حين استفادت الجماعات الإرهابية من الفوضى في للتمدد داخل الأراضي العراقية.في السياق، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن الحدود مع محصنة بأحكام ومؤمنة بشكل كبير، مشدداً على أن أي إرهابي يحاول دخول الحدود العراقية سيواجه رداً حازماً وقوياً.وقال اللواء رسول في حديث تابعته السومرية نيوز، إن "تأمين الحدود العراقية بصورة تامة من الأولويات لدينا"، لافتاً الى أن "الحدود مع الجارة السورية وخاصة في مناطق شمال شرق محكمة ومحصنة وتوجد فيها قطاعات قيادة قوات الحدود ومجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات، وكذلك هناك تحصينات محكمة بالإضافة الى مراقبة الحدود عبر الطيران المسير".وأضاف أنه "توجد خلف قوات الحدود قطاعات العراقي لتأمين هذه المناطق، والقوات المسلحة لديها عمليات مراقبة مستمرة والحدود مؤمنة ومحصنة بشكل كبير"، مشيراً الى أن "الأجهزة الاستخباراتية تراقب أي تحرك للعصابات الإرهابية وفي حال حاولوا التعرض أو الوصول الى الحدود العراقية سيكون هناك رد حازم وقوي".وأوضح رسول أن "الحدود ومنذ زمن محكمة من خلال قوات الحدود والكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة، فضلاً عن العمليات النوعية والاستباقية التي تنفذ ضمن هذه المناطق وأخرها الضربة التي استهدفت 6 مضافات لبقايا عصابات داعش الارهابية ضمن منطقة وادي حوران".