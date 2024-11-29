بابل.. القبض على 17 مطلوباً للقضاء بجرائم متنوعة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "شنت مفارز قيادة شرطة بابل، بالتعاون مع الأخرى، خلال الـ48 ساعة الماضية سلسلة من العمليات الأمنية الاستباقية التي شملت معظم المناطق والسيطرات الرئيسية في محافظة بابل".واشارت الى ان "هذه العمليات اسفرت عن نتائج ملموسة، حيث تمكنت الاجهزة من القبض على 17 مطلوباً بموجب مواد قانونية مختلفة، بينهم متهماً بجريمة قتل عمد وفق المادة 406 من قانون العقوبات".واضافت انه "تم رصد وتسجيل 151 مخالفة مرورية، وتوقيف 13 شخصًا، بينهم حامل سلاح غير مرخص، وآخر بحوزته مواد سحر وشعوذة، و 5 أجانب مخالفين لشروط الإقامة، و6 آخرون لمخالفات متنوعة".