ضبط أسلحة وذخائر.. الدفاع التركية تؤكد مواصلة أنشطتها شمالي العراق

وقالت الوزارة في منشور عبر منصة "إكس"، إن القوات التي طهرت منطقة من الانفصاليين مؤخرا، تواصل أنشطة التمشيط في المنطقة، لافتة الى ان دخلت إلى المخابئ وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات وقامت بتدميرها.والثلاثاء، أعلن التركي يشار غولر، تطهير منطقة شمالي من عناصر تنظيم "بي كي كي".