الرد السريع توضح بشأن وجود "انفجار" داخل مقرها في مطار بغداد

وذكر بيان للقيادة، ورد لـ نيوز، أنها "تنفي قيادة الرد السريع في وزارة الداخلية، الاخبار المتداولة بشان انفجار وقع في الويتها بمطار الدولي".وبينت، أن "الحادث ناتج عن خلل في احد انابيب (قنينة غاز) التابعة لاحد الافواج وليس انفجارا كما تداولته بعض وسائل الاعلام، وتسبب بحروق طفيفة لمنتسبين اثنين، وقد تلقوا العلاج اللازم من قبل امرية طبابة فرقتنا".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بانفجار أسطوانة غاز داخل مقر قيادة الرد السريع ضمن مطار الدولي، واصابة اثنين من المنتسبين.