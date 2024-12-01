بينهم منتسبان أمنيان.. اعتقال عصابة استدرجت شابا بعلاقة غرامية في بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "عصابة مختصة بالابتزاز والخطف استدرجت شابا بعد ان اوقعته فتاة من ضمن العصابة بعلاقة غرامية لفترة من الزمن، واختطفوه تحت تهديد السلاح بإحدى مناطق بغداد".وأضاف المصدر، ان العصابة تتألف من أربعة اشخاص بينهم اثنان منتسبان في وزارة الداخلية".وتابع المصدر، أن "قوة أمنية تشكلت لمتابعة القضية وداهمت منزلا في منطقة شمالي وقامت بتحرير المختطف واعتقال العصابة، بناء على معلومات استخبارية دقيقة".