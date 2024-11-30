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دعوات نيابية لتطوير منظومة الدفاع الجوي وتلويح بالغاء الاتفاقية الامنية
أمن
بعد تهديدات الكيان الصهيوني بضرب البلاد، طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية بتطوير منظومة الدفاع الجوي، وسط تلويحٍ بحملة لإلغاء الاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي المسؤول عن حماية الأجواء العراقية في حال نفذ الكيان تهديداته.
2024-11-30 | 14:35
2024-11-30T14:35:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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دعوات نيابية لتطوير منظومة الدفاع الجوي وتلويح بالغاء الاتفاقية الامنية
المصدر:
السومرية
135 مشاهدة
بعد تهديدات الكيان الصهيوني بضرب البلاد، طالبت
لجنة
الامن
والدفاع النيابية بتطوير منظومة الدفاع الجوي، وسط تلويحٍ بحملة لإلغاء الاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي المسؤول عن حماية الأجواء العراقية في حال نفذ الكيان تهديداته.
براً وجواً تزداد وتيرة التهديدات الأمنية على البلاد بدءاً من الأحداث المتسارعة في سوريا وانتهاء بتلويح الكيان الصهيوني بضرب البلاد، هذه التطورات دفعت
لجنة
الامن
والدفاع النيابية لحث الحكومة من اجل تطوير منظومة الدفاع الجوي.
وحمل أعضاء في
لجنة
الامن
والدفاع التحالف الدولي مسؤولية اي خرق امني، ملوحين بحملة لإلغاء الاتفاقية
الامنية
في حال نفذ الكيان الصهيوني تهديداته.
ما يحدث في سوريا من سيطرة الجماعات الإرهابية على بعض المدن وما لوح به الكيان الصهيوني بضرب اهداف في البلاد، يرسم مؤشرا خطرا على تطورات قد تحول
العراق
إلى ساحة نزاع لقوى إقليمية يصعب ضبطها.
المراسل
صالح الطيب
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