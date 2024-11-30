دعوات نيابية لتطوير منظومة الدفاع الجوي وتلويح بالغاء الاتفاقية الامنية‎

براً وجواً تزداد وتيرة التهديدات الأمنية على البلاد بدءاً من الأحداث المتسارعة في سوريا وانتهاء بتلويح الكيان الصهيوني بضرب البلاد، هذه التطورات دفعت والدفاع النيابية لحث الحكومة من اجل تطوير منظومة الدفاع الجوي.وحمل أعضاء في والدفاع التحالف الدولي مسؤولية اي خرق امني، ملوحين بحملة لإلغاء الاتفاقية في حال نفذ الكيان الصهيوني تهديداته.ما يحدث في سوريا من سيطرة الجماعات الإرهابية على بعض المدن وما لوح به الكيان الصهيوني بضرب اهداف في البلاد، يرسم مؤشرا خطرا على تطورات قد تحول إلى ساحة نزاع لقوى إقليمية يصعب ضبطها.