تعرف على مخرجات اجتماع مجلس الاستخبارات الوطني العراقي

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، حيث جرى مناقشة مستجدات الاحداث والتطورات الاخيرة على الساحة السورية والتهديدات التي قد تنتج عنها.واكد – بحسب البيان - ان ما يجري في سورية هي اعمال ارهابية وسيقف الى جانب السوري الشقيق وجيشه البطل في مواجهة الارهاب. كما ناقش الإجراءات الواجب اتخاذها، حفاظا على القومي .كما اتخذ جملة من التوصيات والتي سيتم عرضها أمام انظار القائد العام للقوات المسلحة، بحسب البيان.