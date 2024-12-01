جريمة تهز شقلاوة.. شخص يقتل والدته وشقيقته

أفاد مصدر محلي في أربيل، مساء الأحد، بقيام شخص بقتل والدته وشقيقته في قضاء شقلاوة.

وقال في حديث لـ نيوز، "شهد قضاء شقلاوة التابع لمحافظة حادثة مأساوية مساء اليوم، حيث أقدم مشتبه به بإطلاق على والدته وشقيقته، ما أسفر عن وفاتهما في الحال".

وأضاف أن "المتهم وبعد سلم نفسه للقوات المحلية حيث وافته لاحقاً"، الى أن "التحقيقات ما تزال جارية للكشف عن دوافع الجريمة وملابساتها".