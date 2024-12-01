كتائب سيد الشهداء: مسك الأرض وتغيير القيادات الأمنية ضرورة لضمان الأمن

وشدد الفرطوسي خلال حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، على "أهمية سوريا كعنصر محوري لا غنى عنه في استراتيجيات محور المقاومة، مشيراً إلى أن الحشد ينسجم تماماً مع قرارات الحكومة ولن يكون له رأي مخالف".وأضاف أن "الكتائب تأمل في تحقيق إجماع وطني لدعم أي قتال خارج الحدود إذا تطلبت المصلحة الوطنية ذلك، مؤكداً ضرورة الاستجابة لأي طلب محتمل من الحكومة السورية للحصول على المساعدة".وأوضح أن "تمدد الجماعات الإرهابية في سوريا يعكس وجود خلل استخباري يتطلب معالجته بشكل عاجل"، مشيداً بالدعم الذي قدمته إيران، مؤكداً أن حزب الله لم يكن أمامه خيار سوى الاعتماد على الجمهورية الإسلامية في مواجهة التحديات.وفيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية الأخيرة، قال الفرطوسي إن "هدفها الأساسي كان على حزب الله وإعادة المستوطنين إلى المناطق المحتلة، لكنها فشلت في تحقيق هذا الهدف".