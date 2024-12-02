رويترز: فصائل عراقية بدأت تدخل سوريا للقتال

ونقلت رويترز عن مصدرين عسكريين سوريين أن "فصائل شيعية دخلت من من أجل مساعدة القوات السورية في القتال".كما أوضح مصدر كبير في السوري أن الفصائل عبروا من معبر البوكمال الحدودي بين .واتخذ إجراءات امنية استباقية على الحدود فضلا عن وجود عمليات تحشيد داخلية لدى الفصائل، في محاولة لتلافي أخطاء 2014، فيما تقول المجاميع المسلحة السورية "هيئة تحرير الشام"، انها لن تنوي الاضرار بالامن القومي بل "تحرير سوريا من الأسد"، وفقا لتعبيرهم، لكن محللين سياسيين يعتبرون ان مواقف هذه المجاميع مشكوك بها خصوصا وان لها تاريخا جهاديا وارهابيا مع تنظيم القاعدة وداعش.