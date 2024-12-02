بعد توترات حلب وإدلب.. الحشد ينفي دخوله سوريا

وقال الفياض خلال لقاء متلفز، إن "الحشد يعمل وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة التي تضمنت زيادة التواجد وتعزيز القطعات العسكرية على الجبهات لضمان والاستقرار".وشدد على أن "ما يجري في له انعكاسات مباشرة على القومي العراقي، مما يتطلب يقظة مستمرة وتنسيقاً عالي المستوى مع بقية المؤسسات الأمنية".وفي رد حازم على المحاولات التي تستهدف مكانة العراق، قال الفياض: "يخسأ من يحاول التقدم على العراق".ونفى رئيس هيئة الحشد الشعبي، أي دخول لقوات الحشد إلى الأراضي السورية.