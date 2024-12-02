ضربة جوية تستهدف مفرزة ارهابية في صلاح الدين

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ نيوز، انه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في أهمية استمرارا للعمل التعرضي الذي تقوم به قطعاتنا الأمنية البطلة، في تعقب العناصر الإرهابية المنهزمة، فقد تواصل العمل الميداني والجهد المتميز للشجعان في مديرية الاستخبارات العسكرية وباستخدامهم الأمثل لموارد المراقبة الفنية والبشرية بالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة".واشارت الى انه "تم رصد مضافة للإرهابيين في حاوي اللبوة في منطقة الزركة ضمن قاطع قيادة عمليات الدين، وبناء على هذه المعلومات فقد نفذت طائرات F_16 ضربة استهدفت خلالها هذه المضافة وقتل من بداخلها من عناصر عصابات الإرهابية بعد ان دمرتها بالكامل".