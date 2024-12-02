هل وصل الدعم العراقي الى سوريا؟

نيوز – امني

في الوقت الذي أكدت فيه السلطات العراقية متانة الحدود العراقية ـ السورية التي تحول دون أي إمكانية لتسلل جماعات مسلحة عبر الحدود بين البلدين، انتشرت تقارير بأن فصائل مسلحة عبرت الحدود من الى سوريا لمساندة السوري.

وقال محلي ان "فصائل مسلحة قدمت من العر اق وانتشرت في سوريا لدعم الهجوم المضاد الذي تشنه الحكومة ضد تقدم مفاجئ للفصائل المسلحة السورية على حلب ومناطق أخرى بالقرب منها"، وفق أسوشييتد برس، وأيضاً المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وكان مسلحون بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام قد شنوا هجوماً من محورين على حلب، وتقدموا إلى الريف المحيط بإدلب ومحافظة حماة المجاورتين، بينما أقام السوري خطاً دفاعياً حصيناً بشمال حماة في محاولة لإيقاف تقدُّم المسلحين، كما قصفت الطائرات خطوط الجبهة التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة.

وقال المسؤول المحلي الذي تَحَدَّثَ شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "الفصائل المسلحة التي جاءت من موجودة بالفعل داخل سوريا وقد جرت تعبئتها، وعبرت قوات إضافية الحدود لدعم حكومة الرئيس بشار الأسد وجيشه".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن نحو 200 من عنصر من الفصائل المسلحة العراقية عبروا الحدود إلى سوريا، على متن شاحنات صغيرة، خلال الليل عبر معبر البوكمال الاستراتيجي".

وأضاف المرصد إنه "من المتوقع أن تنتشر هذه العناصر في حلب لدعم الهجوم المضاد للجيش السوري ضد الجماعات السورية المسلحة".

وقال مصدران عسكريان سوريان، لرويترز، إن "فصائل مسلحة دخلت سوريا من لمساعدة السوري في قتال الجماعات السورية المسلحة".

وذكر مصدر كبير في السوري، لوكالة رويترز، أن "العشرات من مقاتلي الفصائل المسلحة العراقية، عبَروا أيضاً من إلى سوريا عبر طريق عسكري بالقرب من معبر البوكمال"، لافتا الى ان "هذه تعزيزات جديدة لمساعدة إخواننا على خطوط التَّماس في الشمال".

وفي السياق نفسه، نفت وزارة الداخلية ما جرى تداوُله من قِبل وسائل الإعلام بشأن عبور مسلحين من ينتمون إلى الفصائل المسلحة للانتشار في سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحافي إن "هذه المعلومات كلام إنشائي يجري تداوُله على (فيسبوك)"، مشيراً إلى أنه "لا توجد أي حركة مسجلة على الحدود".

كما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، علي نعمة، أن "الحدود العراقية - السورية مؤمَّنة جداً"، لافتا الى ان "العراق منذ فترة طويلة جداً يعمل على تأمين كامل حدوده مع سوريا، وحقق في ذلك نجاحاً لافتاً".

وبين انه "قام بتأمين تلك الحدود بشكل كبير جداً عبر خطوات عسكرية وأمنية عدة، ولا مخاوف من أي تسلل إرهابي عبر الحدود"، لافتا ان "العراق يتأثر بشكل كبير بما يجري من أحداث وتطورات داخل العمق السوري، ولهذا جرى رفع الجاهزية والاستعداد عند الحدود لمواجهة أي طارئ... وهناك مراقبة للشريط الحدودي على مدار الـ24 ساعة، فلا مخاوف مع استمرار ملاحقة خلايا الإرهاب داخل العراق".

من جانبه، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، عن تحريك قطعات مدرعة من باتجاه حدود البلاد الغربية، وذلك في ضوء هجمات الفصائل المسلحة في سوريا. وأوضح رسول، في بيان، أن تلك القطاعات ستتمركز على الحدود المنفتحة من منطقة القائم جنوباً إلى أن تصل إلى حدود الأردن. وتأتي هذه الخطوة بعد قيام السلطات العراقية بتعزيز القطاع الشمالي الغربي لمحافظة نينوى، بالمدرعات والآليات العسكرية.