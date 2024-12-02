عصابة "الذيب" تقع بقبضة الأمن شمالي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "قوة من مكافحة اجرام الشعلة وخلال نصب كمين محكم تتمكن من القبض على (الزاجل) و(الزاير) يشكلون عصابة تسمى (الذيب) مختصين بسرقة الدراجات النارية ضمن مناطق المحيطة بمدينة الشعلة".

وأضاف أنه "تم اعتقالهما وايداعهما التوقيف كاجراءات اصولية".