تعرض لـ13 اطلاقة نارية.. مقتل موظف داخل منزل ضابط بالداخلية في بغداد

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمقتل موظف داخل منزل ضابط بالداخلية في بعد تعرضه لـ13 اطلاقة نارية.

وقال لـ نيوز، ان "موظفا يعمل بديوان محافظة تعرض لـ13 اطلاقة نارية داخل منزل ضابط برتبة منسوب للداخلية ضمن منطقة حي الجهاد بغداد، ما أدى الى مقتله في الحال".

وأضاف ان "المنزل كان خاليا من ساكنيه وصاحبه مسافر الى خارج القطر"، الى انه "تم فتح تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته".