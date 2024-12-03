إصابة شرطي بإطلاق نار في الفلوجة

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بإصابة شرطي بإطلاق نار في بمحافظة .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا على احد منتسبي شرطة نجدة قرب النزيزة اثناء الواجب".

وأضاف أن "اطلاق ادى الى اصابته بجروح نقل على اثرها الى قريب".