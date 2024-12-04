حادث غامض.. انتحار صاحب شركة داخل مكتبه وسط بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "قوة من سجلت حادثا في منطقة الناظمية التابعة لمنطقة وسط بغداد، بقيام شخص يمتلك شركة للاستثمار بإطلاق على نفسه داخل مكتبه الخاص".وأضاف المصدر، أن "التحقيقات الأولية تشير الى وجود شك بانتحار الشخص وربما يكون الحادث جنائي وليس انتحار"، مبينا ان "القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".