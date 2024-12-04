رئيس هيئة الحشد: لسنا بحاجة لقوات إضافية في نينوى

وقال الفياض خلال اجتماعه بقيادة عمليات نينوى للحشد ان "الصراع الحالي أمني واستخباراتي ونحن متفوقون في ذلك".وأضاف اننا "نتعهد لأبناء أن عراقنا سيبقى آمنا مستقرا نحن اصحاب الاختصاص في القتال ضد جماعات الإرهابية والحشد الشعبي أهل لحمل أي ثقل من اجل الدفاع عن أرضا وشعبا".وأشار الى أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بتوفير جميع الإمكانات لدعم القوات التي تحرص على أمن وسلامة البلد".وتابع انه "يجد في الموصل سر صمود تجاه أي تحدٍّ، وهي عبارة عن عراق مصغر والحشد هو الوعاء الأمثل لجمع جميع ألوان وأطياف هذا البلد "، مبينا ان "تنوعات الموصل هي سر مقاومة الأعداء الذين يهجرون الأقليات ويحاربون التنوع".وجدد تأكيده على انه "نحن لسنا بحاجة لقوات إضافية في محافظة نينوى وما هو موجود حاليا جدير بصد اي اعتداء من أي جهة كانت".