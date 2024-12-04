ارتال لمسلحين وطيران مجهول يهاجمها.. ماذا يحصل قرب الحدود العراقية؟

نيوز – دولي

كشفت مصادر سورية، عن احداث امنية وقعت في منطقة البو قرب الحدود العراقية السورية.

وقالت المصادر في تصريحات نقلتها صحيفة الأوسط، وتابعتها نيوز، ان "ارتالاً تضم عشرات العجلات تحمل مسلحين مع عتادهم دخلت، ظهر الاثنين، الأراضي السورية، وتجمّعت في نقطة جنوب البوكمال، قبل أن تتحرك على الطريق المؤدي إلى دير الزور".

وأكدت المصادر، أن "طيراناً مجهولاً عالج الأرتال، وكبح مسارها عند منطقة الميادين"، مشيرة الى ان "هذه المجاميع المسلحة كانت تحاول التمركز في نقطة إثريا، على الطريق الرابط بين الرقة وحماة، في الغربي".

وتشكل إثريا نقط اشتباك استراتيجية، لأنها ملتقى الطرق الواصلة من دير الزور والرقة وحلب وحماة.

وتابعت المصادر أن "المسلحين سلكوا الطريق من إثريا في محاولة للوصول إلى حلب، لكنهم اشتبكوا، ليل الاثنين - الثلاثاء مع الفصائل السورية المعارضة عند بلدة خناصر، جنوب حلب".