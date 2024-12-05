وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قيادة عمليات المشتركة القت القبض على (14) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالسحر والشعوذة واخرين بحيازة الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة، وضبط (6) مسدسات و (2) بنادق، بالإضافة إلى مواد مخدرة واجهزة تعاطيها، مع حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية".وبينت ان "هذه الواجبات تأتي من خلال نصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" في جانبي والرصافة".