مصرع امرأة دهسًا ومهاجمة أخرى برمانة في بغداد

وقال للسومرية نيوز، ان "امراة تولد 1960 لقيت مصرعها نتيجة تعرضها لحادث دهس من قبل مسرعة وصاحبها غير منتبه بالقرب من مطعم سيسبان في الجادرية"، الى انه "تم القبض على الداهس".وفي حادث منفصل، اقدم شخصان اثنان على رمي رمانة يدوية على منزل مواطنة تولد 1987 ضمن منطقة المشتل دون اصابات تذكر"، مبينا انه "حسب ادعاءها انهم قاموا بتهديدها وادعاءهم بانها السبب في القبض على اخيهم بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة، ولا تزال قوة امنية تجري البحث عنهم".