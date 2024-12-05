انتحار أحد منتسبي شركة أمنية بسلاح ناري في مدرسة جنوبي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "قوة من سجلت حادثا بانتحار أحد منتسبي شركة لخدمات والحماية، بإسلوب اطلاق على نفسه من سلاح نوع بندقية".وأضاف المصدر، أن "الحادث وقع داخل كرفان الحماية في المدارس الصينية ضمن منطقة ابو دشير جنوبي بغداد"، لافتا الى ان "القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي ومازالت تحقق في الحادثة".