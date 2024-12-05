اعتقال 38 شخصا أجنبيا مخالفا داخل شاحنة قادمة من أربيل الى بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "قوة أمنية القت القبض على 38 شخصا يحلمون الجنسيات السورية والافغانية والشيشانية كانوا يرمون دخول بطريقة غير شرعية".وأضاف المصدر، أن "المعتقلين كانوا يرومون الدخول عن طريق التهريب بشاحنة حمل انطلقت من الى بغداد"، مبينا ان "القوة نقلتهم الى مركز أمني لاستكمال الإجراءات الأصولية بحقهم".