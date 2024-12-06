المرور العامة: الارقام "الشمالية" مشمولة بالغرامات في جميع المحافظات

وقال مدير علاقات وإعلام المرور العامة، حيدر محمد الوائلي، إن "المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صادرة من محافظات إقليم كردستان (أربيل، دهوك، السليمانية) تُغرَّم عند ارتكاب المخالفات المرورية، وفقًا لقانون المرور رقم 8 لعام 2019".وأوضح الوائلي، أن "هذه المركبات تُعامل معاملة المركبات المسجلة في وبقية المحافظات"، بحسب الوكالة الرسمية.وأشار إلى أن "الغرامات تفرض على المخالفات في مكان وقوعها، سواء كان ذلك في أو أي محافظة أخرى"، داعياً "المواطنين إلى" عدم الانجرار وراء الشائعات التي تروج لعدم تغريم هذه المركبات".