اعتقالات وسرقة واصابة برصاصة "طائشة".. تفاصيل احداث امنية في بغداد

وذكر للسومرية نيوز، إن القوات القت القبض على اولئك المتهمين وإغلاق "تلخانة" للعب القمار واحتساء الخمر وضبط شاشة بلازما وورق للعب القمار ضمن منطقة الصدرية وسط .وفي سياق منفصل، اضاف أن موظفا في أحد الشركات الصينية مكّن الاجهزة من القاء القبض على شخص يقوم بسرقة الأسلاك الكهربائية والكابلات ضمن منطقة الحارثية في .وفي حادث ثالث، اشار نفسه، الى اصابة امرأة مواليد العام 1970 نتيجة تعرضها لرصاصة طائشة مجهولة بالقرب من باب القبلة ضمن الكاظمية، مبينا انه تم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج.