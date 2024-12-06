بغداد.. "ابو شجاع" في قبضة الأمن بعد تنفيذ عملية إطلاق نار

وذكر المصدر، ان 5 اشخاص أقدموا على إطلاق النار على دار مواطنة ضمن منطقة دور شرق دون اصابات تذكر فقط اضرار مادية، لافتا الى انه بحسب المعلومات الواردة فان الحادثة نتيجة خلافات عشائرية مسبقة.وأضاف انه قوة امنية طوقت المنطقة وتم القبض عليهم، الى انه بعد اجراء التحقيق معهم اتضح ان أحد المتهمين مطلوب الى بتهمة تجارة المخدرات والملقب (ابو شجاع).