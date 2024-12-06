ضبط قاصة مليئة بالأموال في بابل.. لمن تعود؟ (صورة)

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مفارز القيادة تمكنت من القبض على سارق في الحلة وضبط قاصة مليئة بالمال بحوزته، وذلك بعد عملية دقيقة ومتابعة حثيثة، لافتة الى ان إحدى دوريات النجدة رصدت في الحلة أجرة مفتوحة الصندوق الخلفي، وبداخلها قاصة كبيرة يستأجرها شخص ما.وعلى الفور تم تعقب هذه العجلة من قبل قوة مشتركة من دورية النجدة وقسم مكافحة الاجرام، وتمكنت القوة من ضبطها وإلقاء القبض على المشتبه بهما، بحسب البيان الذي قال انه بحسب التحقيقات، تبين أن أحد المشتبه بهما، وهو قريب للضحية، استغل غيابهم في خيانة للأمانة والثقة، وسرق قاصة حديدية مليئة بالمال من منزلهم، ثم استأجر للهروب بالمسروقات.وتابع البيان، انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى .