حرق منتسب في النجدة ومركبته خلال أداء الواجب في البصرة

وقال مصدر أمني، لـ نيوز، إنه "أقدم مجموعة من الشباب على إحراق مركبة منتسب بالنجدة وإصابته بعدما منعهم من غسل وسط الشارع في حي الكفاءات قرب محطة الوقود".وأضاف، أنه "وقع الحادث عندما حاول الشرطي منع الشباب من استخدام الشارع بشكل غير قانوني لغسل السيارات، ما أثار غضبهم ودفعهم إلى إشعال في مركبته".وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية داهمت منزل المعتدي في دور التجاوزات، وتم إلقاء القبض عليه".ولفت إلى أن "الشرطي المصاب نقل الى المستشفى وبلغت نسبة الحروق 40%".