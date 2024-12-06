حريق داخل محطة كهرباء بسمايا

وقال في حديث لـ نيوز، ان "انفجارا بسبب عطب داخل محطة كهرباء بسمايا اسفر عن اندلاع النيران فيها".وأضاف، انه "لم تعرف الاضرار والخسائر نتيجة الحريق لغاية الان".