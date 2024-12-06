عليها اثار رصاص.. العثور على جثة ضمن "مجمع مشن" في بغداد

وقال في حديث لــ نيوز، انه "وردت معلومات بوجود داخل محل لبيع المواد الاحتياطية ضمن محمع مشن في الكرادة ولدى الكشف على الجثة اتضح عليها رصاصة بمنطقة الراس ".وأضاف: "تم تشكيل فريق عمل باشراف شرطة الرصافة شعلان علي ومتابعة كاميرات المراقبة تبين حضور احد الاشخاص يستقل دراجة نارية وقام بقتل المجنى عليه داخل محله ولاذ بالفرار".وأشار الى انه "تم تعقب المتهم وصولا الى محل سكانه ضمن قطاع ٣٧ في الصدر وبكمين محكم تم القبض عليه مع ضبط الدراجة والسلاح الذي نفذ به، علما ان الجاني اعترف صراحة قيامه بهذا الفعل وكان يعمل معه وكان يقوم بمشاهدته وهو يغتصب فتيات قاصرات وسبق ان قام بنصحه لكن المجنى عليه لم ينتصح ونفذ جريمته".