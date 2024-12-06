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عليها اثار رصاص.. العثور على جثة ضمن "مجمع مشن" في بغداد
أمن
2024-12-06 | 15:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,749 مشاهدة
افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بالعثور على جثة شخص وعليها
اثار
رصاصة في الرأس في مجمع مشن ببغداد.
وقال
المصدر
في حديث لــ
السومرية
نيوز، انه "وردت معلومات بوجود داخل محل لبيع المواد الاحتياطية ضمن محمع مشن في الكرادة ولدى الكشف على الجثة اتضح عليها
اثار
رصاصة بمنطقة الراس ".
وأضاف: "تم تشكيل فريق عمل باشراف
قائد
شرطة
بغداد
الرصافة
اللواء
شعلان علي ومتابعة كاميرات المراقبة تبين حضور احد الاشخاص يستقل دراجة نارية وقام بقتل المجنى عليه داخل محله ولاذ بالفرار".
وأشار
المصدر
الى انه "تم تعقب المتهم وصولا الى محل سكانه ضمن قطاع ٣٧ في
مدينة
الصدر وبكمين محكم تم القبض عليه مع ضبط الدراجة والسلاح الذي نفذ به، علما ان الجاني اعترف صراحة قيامه بهذا الفعل وكان يعمل معه وكان يقوم بمشاهدته وهو يغتصب فتيات قاصرات وسبق ان قام بنصحه لكن المجنى عليه لم ينتصح ونفذ جريمته".
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