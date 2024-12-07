الكشف عن طبيعة الانفجارات في منطقة ابو غريب

ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الجهات الأمنية المختصة، نفذت صباح اليوم السبت، عملية إتلاف تحت السيطرة لمخلفات حربية في منطقة الاتلاف في منطقة .وكانت التواصل الاجتماعي قد تناقلت في وقت سابق من صباح اليوم أنباء بإطلاق صفارات الإنذار إثر تعرض محيط مطار الدولي الى هجوم صاروخي، لكن تبين ان ما تم سماعه صباح اليوم ناجم عن تفجير مخلفات حربية بمحيط مطار الدولي.