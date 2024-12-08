العراق يحذر المسلحين في سوريا: سيقتل من يعبر هذا الحد

وقال جندي وهو يخاطب عناصر من المسلحين السوريين: "ما يهمنا هو حدود العراق، ليس لدينا أي خلاف معكم، ولكن لدينا موضوع واحد فقط وهو عدم الاقتراب من الحدود".وأضاف، أن "أي شخص عسكري أو يقترب من الحدود، سيتم قتله.. هذه منطقة قتل".وأعلن الائتلاف الوطني للمسلحين السوريين، اليوم الأحد، تاريخ الثامن من كانون من كل عام وطنيا لسوريا.وفي وقت سابق من اليوم أصدر الوطني الانتقالي السوري، اليوم الأحد، بيان رقم (1) وأعلن رسمياً سقوط نظام .