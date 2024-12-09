استشهاد ضابط واصابة منتسب باشتباك مع "ارهابي" في الفلوجة

وقال للسومرية نيوز، ان الاجهزة اشتبكت مع احد المطلوبين وفق المادة ٤/ ارهاب وقام باطلاق على القوة ضمن .وأوضح ان الحادثة اسفرت عن استشهاد ضابط برتبة مقدم واصابة منتسب ومقتل .