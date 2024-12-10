صعقة كهربائية تودي بحياة موظف بلدية في اربيل

وقال لـ نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 25 عاماً، يعمل في مديرية بلديات أربيل، لقي مصرعه إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء أدائه لواجبه الوظيفي".وأضاف، أن "الحادث وقع خلال ساعات العمل، مما أسفر عن وفاة الموظف فوراً، مبيناً أن من سكان أربيل".