القبض على أحد الهاربين من "بادوش" جنوب بغداد

وقال لـ نيوز، ان "قوة امنية وخلال متابعة ونصب كمين محكم تمكنت من القبض على أحد الهاربين من سجن بادوش".وأشار الى ان "المتهم تولد 84 محكوم وفق المادة ٤/ إرهاب"، الى ان "عملية القبض تمت ضمن منطقة ابو شمع في قضاء المحمودية".