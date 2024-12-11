اعتقال 28 شخصا من 3 مناطق ببغداد خلال 24 ساعة.. ماذا فعلوا؟

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الخطط المرسومة لتعزيز والاستقرار في بغداد، نفذت قطعاتنا في الفرقتين (الأولى والآلية شرطة اتحادية) وافواج طوارئ قيادة شرطة الكرخ بأسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية عدد من الممارسات الأمنية خلال (٢٤) ساعة الماضية".وبينت انه "نتج عن هذه الممارسات القاء القبض على (٢٨) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين بجرائم "الاتجار بالبشر" بعد رصد ومتابعة تحركاتهم ضمن قاطع المسؤولية، وآخر وفق المادة (٤٠٥/القتل العمد) وآخرين أطراف مشاجرات عشائرية".واشارت الى "ضبط الأسلحة غير المرخصة التي بحوزة عدد منهم، وذلك ضمن مناطق (البو عيثة، الزعفرانية، النهروان) بجانبي الكرخ والرصافة"، مؤكدة "تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال القانونية بحقهم".