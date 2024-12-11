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الإطاحة بـ8 تجار مخدرات وآثار في محافظتين

أمن

2024-12-11 | 05:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الإطاحة بـ8 تجار مخدرات وآثار في محافظتين
202 مشاهدة

السومرية نيوز – امن

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الأربعاء، الإطاحة بـ8 متاجرين بالآثار والمخدرات في بغداد والمثنى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد نفذت واجبات منفصلة في العاصمة أسفرت عن الإطاحة بمتهمين اثنين يتاجران بالآثار وبحوزتهما (4) قطع اثرية كانا يرومان بيعها في احدى مناطق العاصمة".

وأضافت أن "مفارز المديرية ألقت القبض على (4) تجار مخدرات بالجرم المشهود شمال بغداد ضبط بحوزتهم مواد مخدرة تم مصادرتها وإحالة المتهمين الى القضاء".

وأوضحت المديرية أنه "وفي عملية منفصلة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن المثنى القبض على اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة المثنى، صادره بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادة (28) مخدرات، وقد جرى تسليمهما أصوليا إلى الجهات المختصة".
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الإطاحة بـ8 تجار مخدرات وآثار

بغداد والمثنى

محافظتين

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