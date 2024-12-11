الإطاحة بـ8 تجار مخدرات وآثار في محافظتين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن نفذت واجبات منفصلة في أسفرت عن الإطاحة بمتهمين اثنين يتاجران بالآثار وبحوزتهما (4) قطع اثرية كانا يرومان بيعها في مناطق العاصمة".وأضافت أن "مفارز المديرية ألقت القبض على (4) تجار مخدرات بالجرم المشهود شمال ضبط بحوزتهم مواد مخدرة تم مصادرتها وإحالة المتهمين الى القضاء".وأوضحت المديرية أنه "وفي عملية منفصلة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن المثنى القبض على اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة المثنى، صادره بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادة (28) مخدرات، وقد جرى تسليمهما أصوليا إلى الجهات المختصة".