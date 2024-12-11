غارة حربية في كركوك

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بأن نفذ عملية قصف في .

وقال لـ نيوز، ان "طيران نفذ عملية قصف على اهداف تابعة لعناصر بالقرب من في كركوك".

وأضاف انه "لم تعرف حتى نتائج هذه الضربة".