استهداف "مفرزة إرهابية" في كركوك

وقالت القيادة في بيان، "بالتزامن مع احتفالات شعبنا الكريم بذكرى عيد العظيم، كان لرجال العسكرية وخلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة رأي آخر في التعبير عن فرحهم بهذه الذكرى، فقد احتفلوا في الشرف من خلال رصد تحركات مفرزة إرهابية في وادي الخاصة بمنطقة الرشاد ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".

وأضاف البيان "شارك في احتفال المبين أيضا ومن سماء الغالي صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F-16 وحولوا مضافة المفرزة الإرهابية الى ركام".

ولفت البيان الى أنه "بحسب المعلومات المتوافرة فإن الضربة أدت الى تدمير أسلحة وأعتدة ومواد لوجستية كانت بحوزة هذه المفرزة".