بغداد.. شابان يقدمان على الانتحار وانتشال جثة طفل من مشروع القناة

وقال للسومرية نيوز، ان "شابا ثلاثنيني مواليد 1992 انتحر بأسلوب اطلاق على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل داره ضمن منطقة حي الاعلام في جانب الكرخ"، مبينا ان "المعلومات تشير الى انه يعاني من حالة نفسية".وأضاف أيضا "انتحار شاب تولد 1994 بأسلوب حرق نفسه داخل داره مستخدما مادة النفط ضمن منطقة الدسيم شرق العاصمة"، الى انه "حسب اقوال ذويه أقدم الشاب على هذا الفعل بسبب وفاة شقيقه".ولفت الى ان "انتشال جثة طفل يبلغ من العمر ١٢ سنة من داخل مشروع القناة"، موضحا ان "الطفل مفقود منذ عدة ايام وقام ذويه بتوزيع مناشير عن فقدانه ضمن منطقة حي البساتين التابعة للشعب".