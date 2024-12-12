فشل بقتل طليقته فقتل والدتها في الديوانية.. إليكم تفاصيل الجريمة المروعة!

بدمٍ بارد اقدم طليق في على قتل والدة زوجتِه السابقةِ ولاذ بالفرار بعد فشل محاولة قتل طليقتِه ايضاوالد ناشد بالتدخل شخصيا لحماية عائلتهِ بعد ان تعرضت لتهديد بالتصفية الجسدية من قبل الجاني ذاتهإليكم تصريحه كاملاً في هذا التقرير من