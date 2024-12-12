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فشل بقتل طليقته فقتل والدتها في الديوانية.. إليكم تفاصيل الجريمة المروعة!
أمن
طليق يقتل والدة زوجته السابقة ويلوذ بالفرار بعد فشل محاولة قتل طليقته
2024-12-12 | 06:59
2024-12-12T06:59:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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فشل بقتل طليقته فقتل والدتها في الديوانية.. إليكم تفاصيل الجريمة المروعة!
1,010 مشاهدة
طليق يقتل والدة زوجته السابقة ويلوذ بالفرار بعد فشل محاولة قتل طليقته
بدمٍ بارد اقدم طليق في
الديوانية
على قتل والدة زوجتِه السابقةِ ولاذ بالفرار بعد فشل محاولة قتل طليقتِه ايضاوالد
زهراء
ناشد
وزير الداخلية
بالتدخل شخصيا لحماية عائلتهِ بعد ان تعرضت لتهديد بالتصفية الجسدية من قبل الجاني ذاته
إليكم تصريحه كاملاً في هذا التقرير من
السومرية
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