تدمير 8 أوكار لعصابات "داعش" في سلسلة جبال حمرين

الخلية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز ان "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني واضحة في ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات الإرهابية، إذ تعمل قيادة العمليات المشتركة على تنسيق العمل الأمني والاستخباري لمطاردة فلول عصابات الإرهابية في مختلف القواطع من بينها في المناطق ذات الطابع الجغرافي المعقد".واضاف، ان "العمل الأمني والاستخباري المشترك بين الأجهزة والدوائر الاستخبارية أصبح له دور كبير في دك أوكار الإرهابيين وتتعقب عناصره، ومن خلال معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني ومديرية الاستخبارات العسكرية والمديرية العامة للاستخبارات والامن، بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذت صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات سزنا كرفان ضربات استهدفت خلالها 8 مضافات لعصابات الإرهابية المنهزمة في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".وتابع، "تم تدمير جميع المضافات المستهدفة والتي تستخدمها مفارز الارهابية كمناطق ايواء وتنقل وخزن للأسلحة والأعتدة"، مبينا ان "القوات الامنية البطلة تعمل بحرص كبير على ادامة الضغط على الإرهاب أينما يكون".